Ще одна облава? Після концерту коміка Тимошенка помітили ТЦК (відео)

Вони перевіряли документи у чоловіків

Після того, як працівники ТЦК зустріли глядачів концерту "Океан Ельзи" у Києві, аби перевірити документи, їхні колеги завітали на подібній захід у Черкасах. Аж так, за попередніми даними, працівники територіального центру комплектування прийшли на концерт коміка Антона Тимошенка.

Концерт відбувся 12 жовтня обласній філармонії. Про це повідомляє журналістка "18000".

За словами журналістів місцевого видання, працівники ТЦК та СП спільно з поліцейськими перевіряли документи та чи оновлені дані в "Резерв+" у чоловіків. Також ЗМІ опублікувало кадри, на яких видно, як у коридорі будівлі чоловіки у військовій формі підходять до гостей концерту, а ті у відповідь показують їм інформацію у телефоні.

Зауважимо, що у ТЦК подію на момент публікації матеріалу не коментували. Також і зірка концерту комік Антон Тимошенко не висловлювався щодо цього.

Додамо, що працівники центрів комплектування, за законом, можуть проводити заходи оповіщення у будь-яких публічних місцях, тому концертні зали та інші заклади культурного відпочинку людей не є виключенням.

Раніше "Телеграф" писав, що з'явилася реакція Святослава Вакарчука на облави на концерті "Океану Ельзи". Проте у своєму коментарі він не сказав жодного слова про цю ситуацію.