Буданов посетил позиции ГУР в Харьковской области: украинцы обсуждают эпичные фото

Как обычно, мнения украинцев разделились

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов посетил позиции разведчиков в Харьковской области и провел планирование операций вместе с командирами. Украинцы активно обсуждают его фото из этой поездки.

О поездке Буданова на фронт в Харьковской области сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Силах обороны. Издание публикует фото Буданова на позициях.

По словам собеседника, Буданов проинспектировал боевые позиции спецподразделений Главного управления разведки в Харьковской области. Недавно бойцы ГУР освободили Агрегатный завод в Волчанске, что стало первой подобной операцией с начала полномасштабной войны. Впервые удалось взять штурмом объект, являющийся большим укрепрайоном.

Мнения украинцев, как всегда, разделились. Кое-кто доволен тем, что он посетил фронт и его работой в целом, а некоторые не скрывают своего негативного отношения к главе ГУР. Некоторые комментаторы не верят, что фото действительно сделаны на позициях.

Как сообщал "Телеграф", в Центре противодействия дезинформации прокомментировали слухи, что якобы Запад согласовал кандидатуру Буданова на пост президента Украины. Там расставили точки над "i".