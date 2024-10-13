Настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, — Зеленский

Он анонсировал события на будущую неделю

В воскресенье, 13 октября, Владимир Зеленский в конце 963-го дня войны с Россией заявил, что Россия все активнее наращивает сотрудничество с Северной Кореей. Однако теперь речь идет не только о передаче оружия, но и о "передаче людей" в военные силы оккупанта.

Об этом он сказал в своем традиционном вечернем обращении. По словам президента, в таких условиях отношения Украины с партнерами нуждаются в развитии. Глава государства подчеркнул, что фронт нуждается в большей поддержке.

"Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил – это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны", – сказал он.

Зеленский добавил, что настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с партнерами – ради такой силы, ради настоящего мира.

"Команды будут работать. Будет работа и с лидерами тоже. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать", — акцентировал президент.

Войска КНДР на войне с Украиной

В Минобороны Южной Кореи ранее не исключали, что могут направить своих солдат на Украину для помощи российской армии.

В начале октября в СМИ появлялась информация, что под Донецком было ликвидировано более 20 российских военных. Среди них были офицеры из КНДР.

По данным The Guardian, военные Северной Кореи могут помогать России запускать свои баллистические ракеты KN-23 по Украине. Издание также подтверждает, что на оккупированных территориях Украины погибли северокорейские солдаты.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что КНДР уже направила военных в Украину. По его словам, северокорейские военные в ограниченных количествах, преимущественно инженеры, осуществляют надзор за качеством и использованием пхеньянского оружия русской армией.

Ранее Телеграф писал, чем грозит участие КНДР в войне России против Украины.