Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, - Зеленський

Він анонсував події на майбутній тиждень

У неділю, 13 жовтня, Володимир Зеленський наприкінці 963-го дня війни з Росією заявив, Росія дедалі активніше нарощує співпрацю з Північною Кореєю. Однак тепер йдеться не лише про передачу зброї, а й "передачу людей" до військових сил окупанта.

Про це він сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні. За словами президента, в таких умовах відносини України з партнерами потребують розвитку. Глава держави підкреслив, що фронт потребує більшої підтримки.

"Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", — сказав він.

Зеленський додав, що справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру.

"Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться", — акцентував президент.

Війська КНДР на війні з Україною

У Міноборони Південної Кореї раніше не виключали, що можуть направити своїх солдатів в Україну для допомоги російській армії.

На початку жовтня у ЗМІ зʼявлялась інформація, що під Донецьком були ліквідовані понад 20 російських військових. Серед них були офіцери з КНДР.

За даними The Guardian, військові Північної Кореї можуть допомагати Росії запускати свої балістичні ракети KN-23 по Україні. Видання також підтверджує, що на окупованих територіях України загинули північнокорейські солдати.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що КНДР вже направила військових до України. За його словами, північнокорейські військові в обмежених кількостях, переважно інженери, здійснюють нагляд за якістю та використанням пхеньянської зброї російською армією.

Раніше "Телеграф" писав, чим загрожує участь КНДР у війні Росії проти України.