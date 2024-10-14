У россиян новая тактика? О чем говорят недавние обстрелы портов в Одессе

Кремль сознательно наносит удары по порту Большой Одессы

В понедельник, 14 октября, россияне атаковали Одессу и ее портовую инфраструктуру, были повреждены судна, в том числе, под иностранными флагами. Войска России не первый раз бьют ракетами по украинским портам: это является стратегией Кремля, цель которой — сделать функционирование украинского морского коридора невозможным.

Об этом в Facebook написал руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко. Он проанализировал все случаи недавних российских атак на иностранные судна, начиная с 11 сентября 2024 года.

Все эти судна в собственности или управляются компаниями из стран Европейского Союза. Из них три под флагом Греции, одно — Латвии, одно — Португалии и одно — Польши.

При этом большее всего суден в портах Большой Одессы принадлежит судовладельцам из Турции – 61%, тогда как в сентябре их было 28,5%. Судовладельцам из Греции принадлежит почти вдвое меньше – 36%. В сентябре их было 16,8%.

Клименко считает, что судна турецких судовладельцев как-то "нестатитстично" избегают попаданий российских ракет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 11 октября, российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами. Атака привела к гибели четырех человек, среди которых подросток.