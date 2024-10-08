Сторонница Путина и "русского мира" не раскаивается в своих действиях

В Одессе ночью женщина пыталась повесить российский триколор на постамент бывшего памятника Екатерине II. Ее поведением возмутились патриотически настроенные горожане, а позже ее доставили в отделение полиции. Но даже во время допроса задержанная продолжала "гнуть свою линию" и отрицать агрессию России против Украины.

Видео опубликовал один из одесских Telegram-пабликов. На допросе 43-летняя женщина заявила, что войну на Донбассе в 2014 году начала не Россия, а Украина. Также она добавила, что якобы по вине проукраински настроенных граждан 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов погибли люди.

На самом деле погибшими были пророссийски настроенные люди, в том числе, приезжие с российскими паспортами. Однако задержанная продолжала и дальше обвинять Украину в "целенаправленном уничтожении" протестующих в Доме профсоюзов.

"Я не прощу никогда того, что случилось 2 мая в Одессе. Я не прощу никогда того, что ВСУ напали на Донбасс. Я поддерживаю Россию и призываю нормальных украинцев, в том числе, военных переходить на российскую сторону", — заявила поклонница "русского мира".

Под "нормальными украинцами" имелись ввиду те жители Украины, которые, как и задержанная, поддерживают, либо ждут прихода российской армии в свои города.

Арестованная отрицает также и полномасштабное нападение России 24 февраля 2022 года. Она заявила, что ВСУ "не защищают свою землю" и что война идет якобы для "уничтожения славян".

"Когда эти ребята, которые идут за деньги защищать нашу, типа, родину – от кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что все это делает НАТО, Америка… Это делается для уничтожения славян", — заявила коллаборантка.

По данным областной полиции, за содеянное ей грозит до трех лет лишения свободы.

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