Россияне ударили по порту в Одессе: есть погибшие и пострадавшие

В результате атаки баллистическим оружием есть погибшие и раненые

Российские войска в среду, 9 октября обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами. Они ударили по портовой инфраструктуре, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Вначале сообщалось, что погибли пять человек, девять человек пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

По данным мониторинговых Telegram-пабликов, оккупанты ударили по области в 20:09.

Во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы – контейнеровоз "Shui Spirit". Это уже третье иностранное судно, атакованное Россией, за последние четыре дня, заявил Кулеба.

Позже стало известно, что в результате атаки погибли шесть человек, восемь получили ранения, четверо оказались в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

"Все пострадавшие – граждане Украины. Пока им предоставляется вся необходимая помощь", — написал чиновник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Краснодарском крае России базу, где хранились около 400 беспилотников "Шахед".