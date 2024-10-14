У росіян нова тактика? Про що кажуть нещодавні обстріли портів в Одесі

Кремль свідомо завдає ударів по порту Великої Одеси

У понеділок, 14 жовтня, росіяни атакували Одесу та її портову інфраструктуру, було пошкоджено судна, у тому числі під іноземними прапорами. Війська Росії не вперше б’ють ракетами українськими портами: це є стратегією Кремля, мета якої — унеможливити функціонування українського морського коридору.

Про це у Facebook написав керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко. Він проаналізував усі випадки нещодавніх російських атак на іноземні судна, починаючи з 11 вересня 2024 року.

Усі ці судна у власності або керуються компаніями країн Європейського Союзу. З них три під прапором Греції, одне – Латвії, одне – Португалії та одне – Польщі.

При цьому найбільше суден у портах Великої Одеси належить судновласникам із Туреччини – 61%, тоді як у вересні їх було 28,5%. Судновласникам із Греції належить майже вдвічі менше – 36%. У вересні їх було 16,8%.

Клименко вважає, що судна турецьких судновласників якось "нестатитстично" уникають попадань російських ракет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 жовтня російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами. Атака призвела до загибелі чотирьох людей, серед яких є підліток.