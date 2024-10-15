Сотни ракет и "шахедов" одновременно: украинцев предупредили о возможной массированной атаке

Украинцы должны быть готовы к такому сценарию

Россия имеет возможность нанести массированный удар по Украине. В нем могут быть использованы сотни дронов "Шахед" и сотни ракет одновременно.

Об этом сказал генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире "КИЕВ24". По его словам, хотя у противника снижен потенциях по воздушному удару, но него все же есть возможности для того, чтобы продолжать системные атаки.

"У них (россиян, — Ред.) есть возможности, чтобы сформировать и обеспечить осуществление массированного удара. Ракетное оружие они больше месяца не применяли. Был перерыв с Shahed. Впрочем, россияне сами производят дроны. Да и Иран помогает. Поэтому в совокупности это означает массированный обстрел. Количество как Shahed, да и ракет может быть до сотни и того, и другого. Поэтому нужно готовиться к такому возможному действию врага", — отметил Романенко.

Также генерал-лейтенант подчеркнул, что следует готовиться и к таким возможным атакам. Военные в свою очередь всегда должны формировать планы с несколькими линиями поведения.

Стоит отметить, что 13 октября президент Владимир Зеленский отметил, что только за последнюю неделю РФ применила по Украине около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов разных типов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 августа Россия устроила массированный обстрел по Украине. В тот день было применено более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".