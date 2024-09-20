Россияне снова массированно атаковали Украину ночью: взрывы гремели на западе и не только

Россия каждую ночь терроризирует нашу страну

В ночь на 20 сентября россияне массированно атаковали Украину "шахедами". Активно работала противовоздушная оборона, в нескольких областях, в том числе на западе Украины прозвучали взрывы.

Как сообщает "Суспільне", незадолго до полуночи взрывы прогремели в пригороде Днепра. Также громко было в некоторых районах Запорожья, в Хмельницкой области и Ивано-Франковске.

Уже ближе к утру взрывы были слышны в Ровно. В 5:19 появились сообщения о взрыве в Хмельницком.

В 3:17 мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ППО. Детали он пообещал рассказать позднее.

По состоянию на 6:30 атака вражеских беспилотников на Украину еще продолжается. Воздушная тревога сохраняется в Винницкой, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и восточных областях. По сообщениям мониторинговых каналов, "шахед" кружит над Полтавским районом.

Карта тревог по состоянию на 6:30 20 сентября

Как сообщал "Телеграф", вечером в четверг, 19 сентября, россияне КАБом (корректируемая авиационная бомба) ударили по дому престарелых в Сумах. Один человек погиб, еще 12 пострадали.