Сотні ракет і "шахедів" одночасно: українців попередили про можливу масовану атаку

Українці мають бути готовими до такого сценарію

Росія має можливість завдати масованого удару по Україні. У ньому можуть бути використані сотні дронів "Шахед" та сотні ракет одночасно.

Про це сказав генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі "КИЇВ24". За його словами, хоча у противника знижений потенціал по повітряному удару, але його все ж таки є можливості для того, щоб продовжувати системні атаки.

"У них (росіян, — Ред.) є можливості, щоб сформувати й забезпечити здійснення масованого удару. Ракетну зброю вони понад місяць не застосовували. Була перерва з Shahed. Втім, росіяни самі виробляють дрони. Та й Іран допомагає. Тому в сукупності це означає масований обстріл. Кількість як Shahed, так і ракет може бути до сотні й того, і іншого. Тому треба готуватися до такої можливої дії ворога", — відмітив Романенко.

Також генерал-лейтенант наголосив, що слід готуватися і до таких можливих атак. Військові завжди повинні формувати плани з кількома лініями поведінки.

Варто зазначити, що 13 жовтня президент Володимир Зеленський зазначив, що лише за останній тиждень РФ застосувала по Україні близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 серпня Росія влаштувала масований обстріл по Україні. У той день було застосовано понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів".