В Украине запускают рекрутинг через "Дию": как это будет работать

Пока эта опция будет экспериментальной

В Украине хотят внедрить рекрутинг граждан в армию в электронной форме через приложение "Дия". Экспериментальный проект планируется реализовать в течение двух лет.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, соответствующее предложение Министерства цифровой трансформации согласовал Кабинет министров.

Так, был утвержден порядок реализации экспериментального проекта. Определено, что его участниками являются граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, не проходят военную службу в Вооруженных Силах, других военных формированиях, образованных в соответствии с законом, правоохранительных органах специального назначения, Службе безопасности или разведывательных органах, не призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период и изъявили желание принять участие в проекте.

Рекрутинг лиц в электронной форме включает следующие шаги:

выбор лицом воинской части и специальности;

подачу лицом заявления о прохождении военной службы по контракту с использованием средств портала "Дия", в частности, с использованием мобильного приложения "Дия".

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Общественному" уточнил, что в "Дие" сразу планируют запустить рекрутинг в подразделения операторов беспилотников. По его словам, это должно гарантировать военнообязанному возможность попасть именно в выбранное им подразделение ударных дронов, которых, по его данным, в настоящее время насчитывается около 200.

"Мы можем быстро разрешить в несколько кликов присоединиться к подразделению, куда человек хочет (пойти служить. — Ред.). И что важно, он уже фактически с подписанным контрактом приходит на базу военной подготовки и уже нет вероятности, что этого человека могут отправить в любое другое подразделение", — подчеркнул министр.

Федоров отметил, что такой рекрутинг должен заработать "в течение нескольких недель". Чтобы мобилизоваться через приложение, не нужно будет идти в территориальный центр комплектования (ТЦК) и проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что срок действия повестки в Украине сократили. Уже известно, сколько времени дается, чтобы явиться в военкомат.