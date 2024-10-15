В Україні запускають рекрутинг через "Дію": як це працюватиме

Поки що ця опція буде експериментальною

В Україні хочуть впровадити рекрутинг громадян до армії в електронній формі через застосунок "Дія". Експериментальний проєкт планують реалізувати протягом двох років.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, відповідну пропозицію Міністерства цифрової трансформації погодив Кабінет міністрів.

Так, було затверджено порядок реалізації експериментального проєкту. Визначено, що його учасниками є громадяни України віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, не проходять військову службу у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, правоохоронних органах спеціального призначення, Службі безпеки чи розвідувальних органах, не призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та виявили бажання взяти участь в проєкті.

Рекрутинг осіб в електронній формі включає наступні кроки:

вибір особою військової частини та спеціальності;

подачу особою заяви про проходження військової служби за контрактом із використанням засобів порталу "Дія", зокрема, із використанням мобільного застосунку "Дія".

Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Суспільному" уточнив, що у "Дії" спочатку планують запустити рекрутинг до підрозділів операторів безпілотників. За його словами, це має гарантувати військовозобов'язаному можливість потрапити саме в обраний ним підрозділ ударних дронів, яких, за його даними, нині нараховується близько 200.

"Ми можемо швидко дозволити у кілька кліків доєднатися до підрозділу, куди людина хоче (піти служити. — Ред.). І що важливо, вона вже фактично з підписаним контрактом приходить на базу військової підготовки і вже немає якоїсь ймовірності, що цю людину можуть відправити в будь-який інший підрозділ", — підкреслив міністр.

Федоров зазначив, що такий рекрутинг має запрацювати "впродовж кількох тижнів". Для того, щоб мобілізуватися через застосунок, не треба буде йти до територіального центру комплектування (ТЦК) та проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Раніше "Телеграф" розповідав, що термін дії повістки в Україні скоротили. Вже відомо, скільки часу надається, щоб з’явитися у військкомат.