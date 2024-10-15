Многоженство и безотцовщина? Что ждет Украину при дальнейшей мобилизации, по мнению демографа

Украину могут ждать необратимые последствия в плане демографии, если мобилизация продолжится

Украина уже 965-й день защищается от российской агрессии, в то же время все отчетливее проявляются проблемы, связанные с мобилизацией и войной. В случае продолжения боевых действий нашу страну могут ожидать необратимые последствия в плане демографии.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказала заведующий отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи, доктор экономических наук Ирина Курило. Она отметила, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше украинцев, в том числе, молодежи, будет пытаться выехать за рубеж и адаптироваться к жизни в других странах.

Тем самым вероятность того, что эти люди когда-либо вернутся назад, уменьшается.

Отвечая на вопрос "А кем можно заменить людей, которые через несколько лет могли бы уже войти во взрослый возраст, вступать в брак, рожать детей?", Курило заявила, что одного варианта ответа здесь нет. По ее словам, можно попытаться привлечь мигрантов, но это маловероятно.

В то же время она не исключает вероятности повышения пенсионного возраста.

— Возможно, еще будет повышаться пенсионный возраст. И востребованными будут люди где-то раннего пенсионного возраста на рынке труда. Потому что работать все равно кому-то надо, — говорит специалист.

Говоря о вероятности безотцовщины и многоженства в Украине после войны, Курило отметила, что это, скорее всего, тоже будет.

— Война еще не завершена, далека от завершения. Я понимаю, что всем хочется какой-то однозначности выводов, но в этом так же, как теперь в нашей жизни, нет уверенности, нет однозначности, — резюмировала демограф.

Ранее "Телеграф" сообщал, при каких условиях в Украине будет мобилизация женщин в ряды Сил обороны.