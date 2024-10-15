Не только дроноводы: в Минобороны назвали, какие вакансии интересуют украинцев больше всего

В Украине уже открыли 42 центра рекрутинга

Количество обращений граждан в центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины активно растет. При этом самый большой спрос наблюдается на должности водителей, операторов беспилотных летательных аппаратов и других.

Как сообщает Министерство обороны Украины, за минувшую неделю в центры рекрутинга обратились 804 человека. В целом количество заявок с начала года достигло 20 954 человек, из которых более пяти тысяч претендентов уже вступили в ряды Сил обороны Украины.

Больше всего запросов украинцы подают на должности водителей, штабных работников и операторов БПЛА.

В Минобороны отмечают, что центры рекрутинга работают не только для набора в ВСУ. Гражданам также предлагают вакансии в других силовых структурах, таких как Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и Служба безопасности Украины. На сегодня в Украине действует 42 центра рекрутинга, два из которых открылись только на прошлой неделе.

Важно подчеркнуть, что работа этих центров конфиденциальна, а повестки там не выдают.

Напомним, нардеп Александр Федиенко рассказал, что не все мобилизованные попадают на линию фронта, таких – около 10%. Однако у ВСУ есть дефицит в тыловых кадрах на определенные должности, например, электриков или водителей.

Также он добавил, что недавние рейды ТЦК вполне могут быть связаны с тем, что боевые командиры обращаются к ним за пополнением подразделений. И эти меры напоминают обществу об обязанности, о военном положении и, что война продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин не могут мобилизовать принудительно. Недавние изменения в законодательстве запрещают призывать некоторые категории украинцев.