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Срок действия повестки сократили: сколько есть времени, чтобы явиться в военкомат

Автор
Ангелина Тараненко
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Автор
Коллаж "Телеграфа"

Одну деталь постановления большинство трактует неправильно

Правительство Украины изменило правила призыва на военную службу во время мобилизации. Новое постановление Кабинета Министров от 1 октября 2024 г. № 1134 сокращает время, отведенное военнообязанным для прибытия в территориальные центры комплектования после получения повестки.

Это, в частности, отметила адвокат Дарья Тарасенко. Сообщение сделала в своем Telegram-канале.

"Если раньше повестка о вызове, которая направлялась по почте, должна была определять день явки не ранее четырнадцатого дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении, то теперь день явки в такой повестке определяется для лиц с населенного пункта, который является административным центром области — в течение семи суток, а для лиц из других населенных пунктов — в течение десяти суток", — сообщила адвокат.

Следует отметить, что в новом постановлении важно обратить внимание на одну деталь, которую большинство военнообязанных трактуют неправильно. Нюанс в формулировке "день явки не ранее определенного постановлением дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении".

То есть, в постановлении включено время на пересылку документа по почте, что означает, что у военнообязанного после получения такой повестки могут оставаться считанные дни для того, чтобы явиться в ТЦК. Повторим, что для жителей населенного пункта, который является административным центром области, — 7 дней со дня отправки повестки, а для лиц из других населенных пунктов — в течение 10 суток со дня отправки повестки.

Например, повестку военнообязанному, проживающему в Киеве, можно направить за 7 дней до явки, а в Борисполе — за 10 дней. То, сколько дней у военнообязанных останется до явки в ТЦК, теперь напрямую зависит от скорости работы "Укрпочты".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать в случае, если у вас есть бронь или отсрочка, но выписали повестку. Нужно ли идти в ТЦК, объяснил адвокат.

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#Мобилизация #Всеобщая мобилизация #Повестки #Повестки по почте