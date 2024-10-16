Кого из пенсионеров могут мобилизовать: есть несколько категорий

Не все мужчины выходят на пенсию в 60 лет

В Украине пенсионеров, ранее работавших в силовых структурах, начнут вызывать в территориальные центры комплектования и социальную поддержку для военного учета. По закону эти граждане могут быть мобилизованы даже после выхода на пенсию.

Об этом подробнее рассказали юристы сервиса "Консультант" в Instagram. Пенсионеры силовых структур также должны быть на военном учете для укрепления обороны страны во время войны.

Мобилизация касается бывших сотрудников таких структур как Министерство обороны, Министерство внутренних дел (МВД), Служба безопасности Украины (СБУ) и других силовых ведомств.

Несмотря на пенсионный возраст, эти лица обязаны стать на военный учет и могут быть призваны в ряды ВСУ.

Напоминаем, что мобилизации подлежат некоторые пенсионеры. По действующему законодательству, в армию берут до 60 лет, что часто совпадает с пенсионным возрастом мужчин. Отметим, что на пенсию в 60 выходят при наличии 31 года страхового стажа.

Однако некоторые категории работников, такие как шахтеры, металлурги и другие лица, выполняющие тяжелые или вредные для здоровья работы, могут выйти на пенсию раньше. Если такой пенсионер не достиг 60-летнего возраста и пригоден по состоянию здоровья, то его пенсионный статус не влияет на возможность мобилизации.

Отдельно стоит упомянуть о военных пенсионерах. Они уходят на пенсию раньше, часто в 43 года, поскольку начинают свою службу с курсантских рядов. Такие лица могут быть мобилизованы по их военно-учетной специальности и только на определенные должности в соответствии с их воинским званием.

Таким образом, пенсионный статус не всегда освобождает человека от мобилизации , если он не достиг предельного возраста или не имеет серьезных проблем со здоровьем.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин до 25 лет подлежит мобилизации. Согласно украинскому законодательству, мужчины, которые являются призывниками, официально не могут быть мобилизованы в Вооруженные силы до достижения соответствующего возраста, однако есть исключения.