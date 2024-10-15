До 25 лет могут мобилизовать: кто из мужчин подлежит призыву

Повестки могут приходить не для призыва

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Недавно изменения в законодательстве запретили призывать на службу мужчин до 25 лет, однако есть исключения.

Адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник объяснили, кто по закону подлежит мобилизации, а кто нет. Пишет УНИАН.

Согласно украинскому законодательству, мужчины до 25 лет, являющиеся призывниками, официально не могут быть мобилизованы в Вооруженные силы до достижения соответствующего возраста. Однако юристы обращают внимание на то, что граждане этой возрастной категории могут получать повестки.

"Закон не ограничивает категории мужчин, которым не могут быть вручены повестки, но это делается для уточнения военно-учетных данных. Вручение повестки лицу до 25 лет, ранее не проходившей военной службы, не означает его мобилизации. Хотя на практике можно встретить случаи, когда таких мужчин все же мобилизуют", — отмечают юристы.

Кого могут мобилизовать до 25 лет

Мужчины до этого возраста могут быть мобилизованы, если они имеют статус военнообязанных. Этот статус могут получить те, кто:

отслужил в армии в мирное время;

окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.

Напоминаем, что Кабмин издал постановление, позволяющее автоматизированно обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Поэтому мужчины в возрасте от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, будут автоматически вносить в военный реестр "Оберег".

То есть молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет без необходимости посещения военкомата и прохождения военно-врачебной комиссии.

Это касается и тех, кто проживает за границей. Актуальность электронных военных документов для военнообязанных мужчин, находящихся за пределами государства, будет проверяться через сотрудничество с ДМС. Это позволит обеспечить точность информации и снизить риск ошибок из-за человеческого фактора.

В ТЦК отмечают, что ребята до 25 лет будут браться на военный учет без прохождения ВВК, в том числе находящихся за границей.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин не могут мобилизовать принудительно. Недавние изменения в законодательстве запрещают призывать некоторые категории украинцев.