Кого из пенсионеров могут мобилизовать: предельный возраст призыва

Вышедшие на пенсию после 40 лет военные должны стоять на учете

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 25 до 60 лет являются военнообязанными и могут призываться в армию.

Так, мобилизации подлежат некоторые пенсионеры. "Телеграф" разобрался, кого это касается.

По действующему законодательству, в армию берут до 60 лет, что часто совпадает с пенсионным возрастом мужчин. Отметим, что на пенсию в 60 выходят при наличии 31 года страхового стажа.

Однако некоторые категории работников, такие как шахтеры, металлурги и другие лица, выполняющие тяжелые или вредные для здоровья работы, могут выйти на пенсию раньше. Если такой пенсионер не достиг 60-летнего возраста и пригоден по состоянию здоровья, то его пенсионный статус не влияет на возможность мобилизации.

Пенсионеры, не подлежащие мобилизации, это:

лица старше 60 лет;

пенсионеры с инвалидностью;

лица, ухаживающие за человеком с инвалидностью;

пенсионеры, которые вышли на пенсию раньше, но имеют заболевание, являющееся основанием для освобождения от мобилизации.

Отдельно стоит упомянуть о военных пенсионерах. Они уходят на пенсию раньше, часто в 43 года, поскольку начинают свою службу с курсантских рядов. Такие лица могут быть мобилизованы по их военно-учетной специальности и только на определенные должности в соответствии с их воинским званием.

Таким образом, пенсионный статус не всегда освобождает человека от мобилизации, если он не достиг предельного возраста или не имеет серьезных проблем со здоровьем.

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