Завод Минстратегпрома не выполнил крупный контракт на 122-миллиметровые артвыстрелы, – СМИ

14 февраля этого года Агентство оборонных закупок Минобороны и "Павлоградский химический завод" Минстратегпрома подписали контракт на 250 тысяч выстрелов в артиллерийские системы 2С1 и Д-30. После этого Агентство перечислило 9,5 миллиарда гривен, а уже летом эти средства вернули обратно. Тогда оказалось, что павлоградское предприятие не сдало ни одного выстрела. Об этом сообщается в материале "Десяти миллиардов гривен на обновление производства и авансы на боеприпасы, которых фронт до сих пор не получает".

Журналисты отмечают, что полгода Агентство оборонных закупок и "Павлоградский химический завод" поставляли армии не артиллерийские выстрелы, а пустые обещания.

"Я на момент подписания была ровно две недели как директор Агентства. И я была против этих соглашений. Я считала, что нужно диверсифицировать. Там было очевидно, что будут риски срыва", – рассказывала директор Агентства Марина Безрукова в интервью "Украинской правде".

Однако вопрос есть не только в Агентство оборонных закупок, которое должно было проверить способность завода изготовить такое количество – вопрос к Минстратегпрому, возглавляемому в то время Александром Камышиным.

Как сообщают журналисты, согласно бюджетам Украины на 2022-2024 годы, Минстратегпром распределил между государственными предприятиями 55 миллиардов гривен на наращивание производственных мощностей. Большая часть этих денег пошла на государственные боеприпасные заводы — "Павлоградский химический завод" и "Артем", которые уже должны полностью обеспечивать ВСУ необходимыми боеприпасами.