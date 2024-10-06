С Днем территориальной обороны 2025! Самые лучшие открытки и картинки для поздравления

Обязательно поздравьте близких, родных или знакомых, которые обороняют нас

Каждое первое воскресенье октября в Украине отмечают День территориальной обороны. В этом году он выпадает на 5 октября. Этот день посвящен военнослужащим и добровольцам терробороны, которые стали важной опорой в защите страны от внешних угроз.

День терробороны был установлен указом Президента Украины в 2020 году и стал важным шагом в признании вклада Сил территориальной обороны в защиту страны. Поздравления с этим государственным праздником — это слова признательности тем, кто ежедневно стоит на страже Украины: военным, ветеранам, добровольцам. Это возможность сказать "спасибо" за их смелость, преданность и веру в нашу свободу.

Поэтому "Телеграф" подготовил для вас яркие поздравления в открытках и картинках — чтобы вы могли тепло поздравить тех, кто вступил в тероборону. Отправьте красочную открытку друзьям, родным или коллегам и поблагодарите их за защиту нашей страны.

