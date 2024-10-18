"Саме Росія розпочала цю війну": міністр оборони Швеції про дозвіл на удари по території РФ

Україна має повне право на самозахист

Швеція не накладала жодних обмежень на використання озброєння, яке вона надала Україні. Це стосується й ударів по території Росії.

За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, відповідно до міжнародного права Україна має захищати себе як на своїй території, так і за її межами. В інтерв'ю "Телеграфу" Пол Йонсон наголосив, що саме Росія є агресором у цій війні.

Міністр оборони Швеції пояснив, що Україна має повне право на самозахист, зокрема й на території агресора. Швеція не встановлювала обмежень щодо застосування переданого озброєння, включно з можливістю завдавати ударів по Росії.

Щодо операцій на кшталт атаки на Курськ, міністр зазначив, що їхня мета — не захоплення російських земель, а порушення ліній постачання. Такі дії він вважає цілком законними з огляду на статус Росії як агресора.

Пол Йонсон наголосив, що українські збройні сили діють відповідно до міжнародного права. Він підкреслив, що Україна не атакує цивільні об'єкти на території Росії. Тому Швеція не заперечує проти таких операцій.

Позиція Швеції щодо права України на самозахист залишається незмінною. Країна продовжує надавати військову допомогу Україні без обмежень на її використання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна може отримати винищувачі Gripen. Країни продовжують діалог з цього приводу.