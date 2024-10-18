Украина может получить истребители Gripen: в Швеции рассказали, на каком этапе сейчас переговоры

Сейчас в приоритете поставки других самолетов

Швеция не исключает возможность передачи Украине истребителей Saab JAS-39 Gripen. Страны продолжают диалог на эту тему.

Об этом рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью "Телеграфу": "Об истребителях Gripen для Украины, Плане победы и поражении России".

"Когда мы общались с другими странами, являющимися частью Коалиции военно-воздушных сил, они попросили нас сосредоточиться сейчас на поставках наших систем дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (AWACS или ДРЛВ). Мы ведем тесный диалог с украинской стороной по этому поводу. Благодаря поставке этой платформы, а также истребителей F-16 и системы Link-16 (защищенная система передачи информации, используемая НАТО. — Ред.), можно будет осуществлять командование и контроль для этих платформ, что умножит силы", — отметил он.

Йонсон подчеркнул, что в последнем пакете поддержки Швеция также выделила 200 миллионов евро на запасные части для Gripen, в случае если решит передать их Украине. По словам министра, его страна уже приняла активные меры, чтобы иметь возможность это сделать.

"Однако нас проинформировали, что сейчас Украина сосредотачивается на нашей модели AWACS Ascot 890 и F-16. Но я никоим образом не исключаю возможности передачи Gripen на более позднем этапе. Мы уже приняли меры, чтобы это было вариантом", — сказал Йонсон.

Что известно о Saab JAS 39 Gripen

Самолет шведской компании SAAB является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но он был задуман как многоцелевой самолет, способный выполнять различные задачи. Он находится на вооружении пяти стран.

JAS 39 Gripen сравнительно новый самолет – он был принят на вооружение ВВС Швеции в 1997 году, тогда как F-16 еще в 1984 году, а Миг-29 – в 1983 году.

Saab JAS 39 Gripen

Шведский самолет имеет практический потолок полета 15 200 метров и скорость до 2200 км/ч, что делает его по этим показателям хуже аналогов. Однако это объясняется тем, что он почти на две тонны легче своего американского "коллеги" и весит всего 7 тонн (пустым).

Вместе с тем, JAS 39 может похвастаться необычной гибкостью, поскольку Швеция на момент его создания не была членом НАТО, и самолет создавался в модификациях совместимых с оружием Альянса, так и способных нести другое вооружение. К примеру, специально для моделей, заказанных ЮАР, разработчики смогли интегрировать возможность стрельбы ракетами A-Darter местного производства, позже такие же ракеты захотела поставить на свои "Грипены" и Бразилия. Последние версии JAS 39 модификаций E (одноместная) и F (двухместная) по своему вооружению не уступают новым версиям F-16.

Основные характеристики JAS 39E/F Gripen

размах крыльев – 8,6 м;

максимальный взлетный вес – 16,5 т;

полезная нагрузка – до 7,2 т;

двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;

имеет 10 точек подвески;

боевой радиус – 1500 км.

Напомним, в июле 2024 года заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву истребителей Saab JAS-39 Gripen. По его словам, эту тему президент Украины Владимир Зеленский постоянно поднимает перед руководством Швеции.