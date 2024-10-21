Подписать контракт с ВСУ: когда эта функция будет доступна в "Резерве+"

Укомплектование ВСУ является приоритетным для Минобороны

В Украине есть "Резерв+", с помощью которого военнообязанный может показать свой военный билет или прописное. Минобороны Украины также рассматривает возможность оформления отсрочки дистанционно и подписание контракта через приложение.

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, передает "АрмияInform", помимо подписания контракта в "Резерве" в МОУ запустили возможность онлайн-рекрутинга. Украинка или украинец теперь могут самостоятельно избрать должность в ВСУ.

"Мы собрали наибольшее количество вакансий существующего на сегодняшний день в стране, это 4 000 вакансий, и благодаря этому инструменту гражданин или гражданка смогут выбрать наиболее релевантную для себя должность в Вооруженных Силах Украины", — рассказала Черногоренко.

В то же время, она говорит, что онлайн-рекрутинг будет развиваться и Минобороны будет склоняться к добровольной службе.

"Мы хотим развивать этот функционал и предоставить возможность нашим пользователям прямо в приложении подписать контракт в несколько кликов. Это будет следующая итерация онлайн-рекрутинга, которую мы запустим в ближайшее время, для того чтобы полностью цифровизировать цикл входа наших граждан как добровольцев в ряды ВСУ ", – резюмировала заместитель министра обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли в "Резерве" доступна функция оформления отсрочки.