К декабрю 2024 года получателям субсидии прибавят денег — это касается не всех

Этот вид субсидии доступен не всем

В Украине субсидии назначаются не только на оплату коммунальных услуг, но и на приобретение твердого топлива, для тех у кого печное отопление. В прошлом году в Украине была введена дополнительная поддержка на приобретение твердого топлива.

В Пенсионном фонде напомнили, что она доступна для тех, кто не использует природный газ или электроэнергию для отопления, а также не получает услугу централизованного теплоснабжения. Услуга доступна и тем, кто уже получил субсидию в 2024 году, и тем, кто еще не получал такой вид государственной помощи.

Напомним, субсидия для приобретения твердого топлива для печей выплачивается один раз в год. Документы представляются аналогично обычной субсидии — через портал "Дия", вебпортал Пенсионного фонда или лично в ПФУ, ЦНАПе или местном территориальном совете.

Если вы уже являетесь получателем субсидии на приобретение твердого топлива в 2024 году и предоставили от имени членов домохозяйства согласие на сбор передачи и обработки персональных данных, для дополнительной поддержки повторное обращение не требуется. Размер доплаты перечислят по имеющейся информации в органах Пенсионного фонда. Если вы раньше не получали жилищную субсидию на приобретение твердого топлива, но она вам нужна, для того, чтобы зимой было тепло можно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

Каждое домохозяйство получает свой индивидуальный размер дополнительной поддержки. Он рассчитывается как разница между размером субсидии с учетом увеличенной стоимости твердого топлива и размером уже предоставленных средств. В Пенсионном фонде также сообщили, что выплаты должны быть обеспечены до конца декабря 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно заметить получателям субсидий при подсчете дохода. Он напрямую влияет на размер обязательной оплаты за коммунальные услуги.