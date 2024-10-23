Киеву следует действовать вопреки логике Китая

Заявление главы КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС о необходимости "недопущения перелива конфликтов" за пределы Украины является попыткой изолировать нашу страну и позволить России продолжать разрушать территорию Украины.

Такое мнение высказал известный военный аналитик Игаль Левин. Сообщение сделал в своем Facebook.

"Это то, о чем я уже много раз повторял: им важно, чтобы война была изолирована внутри Украины и разрушалась только Украина. Фактически хищники озвучивают центральные правила игры — то, как должно происходить удушение жертвы", — написал Левин.

По его словам, Украине следует действовать вопреки такой логике. "Операция в Курской области — отличный ход. Есть еще Брянская область, Беларусь, есть Приднестровье", — отметил аналитик, добавив, что стоит рассмотреть возможность нанесения ударов и по другим союзникам России.

"Есть Иран, Сирия и КНДР. Хорошо бы не просто что-то там взорвать, а нанести ракетно-бомбовый удар, например (скажем, с территории РФ роем дронов через границу с КНДР). Да, символический, но такой, чтобы с заявлением", – заметил аналитик.

По мнению Левина, Украине жизненно необходимо исходить из парадигмы того, что война только на территории Украины, это исключительно "украинский кризис".

"Даже ценой того, что тебя считают диким и безумным, нужно выходить из этой ситуации. Поджигать Кавказ, бить там, где слабо, громить тех, где РФ не может прийти на помощь", — подчеркнул Левин.

В заключение аналитик отметил, что "хороших и послушных мальчиков никто не любит, и никто не будет помогать таким". Украина должна стать "дикой", чтобы Си Цзиньпин сам приехал договариваться и просить об умеренности, а не ждал, пока Путин нас "дожует".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему саммит БРИКС в России — это кровавый спектакль Путина. Свое мнение высказал журналист и военный Петр Шуклинов.