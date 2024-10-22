Журналист и военный Петр Шуклинов о проходящем в России саммите БРИКС

Саммит БРИКС в России показал: Глобальный Юг не друг Украины, но и на войну с Западом идти не собирается — Россия в этом цирке будет выступать одна. Валюта БРИКС, отказ от доллара, замена SWIFT, антизападный союз – этого не будет

Первое, но не самое важное – количество участников. В прошлом году саммит БРИКС в Южной Африке собрал более 30 лидеров (премьеры, вице-президенты, президенты), в этом году — менее 20-ти.

Второе – статус участников. Значительное количество лидеров отказались приезжать. В частности, президент Бразилии ("получивший травму"), президент Кубы ("сложности в энергетике"), президент Сербии ("встреча с президентом Польши"). Здесь без комментариев.

С президентом Бразилии Путин хотел сделать отдельное шоу и провести встречу троих: Бразилия, Китай (обе входят в топ-10 экономик мира) и Россия (не входит). Шоу "настоящие экономические тигры мира, смотрите и восхищайте болгар" пришлось отменить в последний момент.

Перед саммитом главный алкоголик России Медведев заявил, что БРИКС должен стать аналогом СССР и сражаться с Западом. Но ни одна из "глобальных идей" Путина не нашла поддержки. Никто, кроме откровенных шутов, не захотел "воевать с Западом". Даже намекать на возможность такой борьбы отвергли.

Индия и ЮАР прямо выступили против политизации блока и проектов. Страны не поддержали действий и идей, направленных против кого-либо. ЮАР говорит: создание валюты БРИКС было бы "политическим проектом". Индия говорит, что этот вопрос не должен обсуждаться. Что интересно, даже Китай проявил сдержанность в этом вопросе.

Перед саммитом БРИКС в Москве должна была состояться встреча министров финансов и глав центробанков БРИКС. Фактическая тема разговора – "новая валюта БРИКС" и "новый SWIFT". Но Китай, Индия, ЮАР и другие отправили на встречу младших клерков, не имевших никаких полномочий.

Под санкциями только Россия. Другие банки мира не желают оказаться в одной лодке из РФ. Любые движения в создании системы, которая должна обойти ограничение существующей банковской модели, напрямую угрожают санкциям этим странам. Ведь хоть так, хоть так — это будет фактический обход санкций, наложенных со стороны другой половины мира — Европы, США, Японии, Канады, Австралии, Великобритании и других.

И все это, чтобы иметь возможность проще торговать с Россией? Больше национальных валют в двусторонних операциях – да, отказ от доллара – нет. Новая валюта, новый SWIFT – все это потребности Москвы, Ирана, КНДР. Но не Глобального Юга, где никто не испытывает проблем с мировой финансовой системой.

Кроме того, в самом БРИКС нет единства по большинству вопросов – политических или экономических. Достаточно учесть Китай и Индию. Добавьте в список Пакистан, подавший заявку в БРИКС — получите взрывную смесь противоречий. То же с другими странами блока.

Индия откровенно не поддерживает стремление Китая и России доминировать в организации. Поэтому выступает против дальнейшего расширения БРИКС, куда в прошлом году вступили шесть новых стран и попросились еще десятки, включая мировых изгоев, таких как Мьянма или Афганистан.

Позицию Индии по нерасширению за счет прокремлевских или прокитайских изгоев разделяют Бразилия и ЮАР, рассказали Bloomberg чиновники этих стран. К ним присоединились Объединенные Арабские Эмираты, не поддержавшие превращение блока в антизападную платформу, поскольку имеют тесные связи со странами ЕС и США.

В остальном БРИКС — это организация, все члены которой ориентируются на Китай, который для каждой из стран является крупнейшим торговым партнером. Китай молчит. А Россия, как маленькое животное, пытается вести себя и выглядеть громче всех. Хотя другие страны понимают: политическое влияние России в БРИКС минимально. А Пекин на войну не идет.

Однако у яркого шоу Путина в Казани есть плюсы для Кремля. И, соответственно, минусы для Украины. Многие лидеры Глобального Юга все же приехали в Россию. И своим присутствием подтвердили, что несправедливая война России против Украины, сотни тысяч убитых – это нормально, это допустимо. То есть, почти половина мира воспринимает нашу трагедию так, будто украинцы — не люди. Just business.

Когда в следующий раз кто-то среди нас будет размышлять над тем, где наш путь — на Западе или на Востоке, на Юге или на Севере. Вспомните страны, лидеры которых в 2024 году приехали в Казань, чтобы поддержать кровавый спектакль Путина. Нынешняя сцена построена из костей украинских детей — убитых и похищенных. На крови украинских мужчин и женщин. Сейчас по ней топчутся те, кому чихать на украинцев.

В отличие от Запада, собирающего очередные $50 млрд для Украины на 2025 год. Отправляет новое и новое оружие, чтобы украинцы могли защититься. И политически тоже стоит на нашей стороне.

Потому что мы часть Западного мира. Запад – наша семья. Какая бы сложная она ни была. Нерешительная, иногда даже слабая. Но она и только способна почувствовать нас, поддержать и принять нашу боль. Только они в самый трудный час истории встали рядом — оружием, деньгами, экономически, политически. Где друзья, где враги – об этом важно не забывать.

Источник: пост Шуклинова в Facebook