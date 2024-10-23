В Казань собралась когорта лидеров стран, которые поддерживают или могут поддержать Россию.

Российский режим, по всей вероятности, будет пытаться использовать 16-й ежегодный саммит БРИКС для того, чтобы усилить свои военные усилия в Украине. Для находящегося в международной изоляции Кремля саммит в Казани станет возможностью продемонстрировать "глобальные связи"

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики напомнили, что на саммит антизападной контролируемой Китаем организации прибыли лидеры 36 стран мира, в том числе из Китая, Ирана и Южной Африки.

"Россия, вероятно, использует саммит БРИКС как возможность продемонстрировать свои усилия по усилению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, заключить соглашения и торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия в Украине, смягчая влияние западных санкций", – говорится в отчете.

Отмечается, что российский "президент" Владимир Путин провел на полях саммита встречу с диктатором Китая Си Цзиньпином, во время встречи оба заявляли о важности "стратегического сотрудничества" между двумя странами. Также Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Среди вопросов обсуждения было создание "многополярного мирового порядка" и использование национальных валют во взаимных торговых расчетах.

Аналитики также напомнили, что среди гостей саммита были такие персоналии, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, "министр торговли" афганского режима Талибан Нуруддин Азизи, вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин и президент Турции Реджеп Эрдоган. Таким образом Путин собрал в Казани когорту лидеров, которые могут поддержать российские агрессивные планы и снизить влияние санкций цивилизованного мира на российский режим.

Напомним, еще в начале сентября стало известно, что Турция планирует подать заявку на присоединение к БРИКСу. Несмотря на то, что он является членом Совета Европы и партнером ЕС, страна хочет расширить свои глобальные связи вне традиционного западного альянса.

Кроме Турции есть еще один "зашкваренный", который помчался в Казань на саммит БРИКС. Это генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Только 22 октября в его офисе смогли ответить на претензии Украины относительно того, что Гутерриш едет на саммит БРИКС, но проигнорировал саммит мира в Швейцарии.