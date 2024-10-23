В НАТО считают, что причин для волнения по поводу участия Турции в саммите БРИКС нет

В Североатлантическом Альянсе очень странно отреагировали на участие Турции в саммите антизападной организации БРИКС в Казани. НАТО считает, что Турция имеет право сотрудничать с пророссийскими и китайскими странами и опасений относительно таких действий турецкого правительства в Альянсе якобы нет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции 22 октября. Он сделал реверанс в сторону Турции, сказав, что она является "очень важным союзником в НАТО".

"Мы знаем, что Турция также сотрудничает с некоторыми партнерами из БРИКС. Они имеют на это суверенное право, что может иногда приводить к дебатам на двустороннем уровне или в рамках НАТО", – сказал он.

Рютте добавил, что Турция "популярна в НАТО", а Альянс "популярн в Турции". Поэтому, по его мнению, нет поводов для беспокойства, что Анкара решит перейти на сторону контролируемой Китаем организации БРИКС.

Напомним, еще в начале сентября стало известно, что Турция планирует подать заявку на присоединение к БРИКСу. Несмотря на то, что она является членом Совета Европы и партнером ЕС, страна хочет расширить свои глобальные связи вне традиционного западного альянса.

Кроме Турции есть еще один "зашкваренный", который помчался в Казань на саммит БРИКС. Это генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Только 22 октября в его офисе смогли ответить на претензии Украины относительно того, что Гутерриш едет на саммит БРИКС, но проигнорировал саммит мира в Швейцарии.