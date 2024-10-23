Заклик Сі Цзіньпіна про ізоляцію війни небезпечний для України, експерт пояснив чому

Києву варто діяти всупереч логіці Китая

Заява голови КНР Сі Цзіньпіна на саміті БРІКС про необхідність "недопущення переливу конфліктів" за межі України є спробою ізолювати нашу країну та дозволити Росії продовжувати руйнувати територію Україну.

Таку думку висловив відомий військовий аналітик Ігаль Левін. Допис зробив у своєму Facebook.

"Це те, про що я вже багато разів повторював: їм важливо, щоб війна була ізольована всередині України та руйнувалася лише Україна. Фактично хижаки озвучують центральні правила гри — те, як має відбуватися задушення жертви", — написав Левін.

За його словами, Україні варто діяти всупереч такій логіці. "Операція в Курській області – чудовий хід. Є ще Брянська область, Білорусь, є Придністров'я", — зазначив аналітик, додавши, що варто розглянути можливість завдання ударів і по інших союзниках Росії.

"Є Іран, Сирія та КНДР. Добре б не просто щось там підірвати, а завдати ракетно-бомбового удару, наприклад (скажімо, з території РФ роєм дронів через кордон із КНДР). Так, символічний, але такий, щоб із заявою", — зауважив аналітик.

На думку Левіна, Україні життєво необхідно виходити з парадигми того, що війна лише на території України, що це виключно "українська криза".

"Навіть ціною того, що тебе вважають диким і шаленим, потрібно виходити з цієї ситуації. Підпалювати Кавказ, бити там, де слабко, громити тих, де РФ не може прийти на допомогу", — наголосив Левін.

Насамкінець, аналітик зауважив, що "хороших і слухняних хлопчиків ніхто не любить, і ніхто не допомагатиме таким". Україна має стати "дикою", щоб Сі Цзіньпін сам приїхав домовлятися та просити про поміркованість, а не чекав, доки путін нас "дожує".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому саміт БРІКС у Росії — це кривава вистава Путіна. Свою думку висловив журналіст і військовий Петро Шуклінов.