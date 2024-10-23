Первая в Украине женщина на должности премьер-министра: как Юлия Тимошенко выглядела в 2005 году
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Политик дважды занимала должность премьер-министра Украины
Юлия Тимошенко — настоящий долгожитель в украинской политике, она пришла в Верховную Раду едва ли не с начала украинской независимости, несколько раз баллотировалась в президенты Украины и в свое время даже занимала должность премьер-министра страны.
"Телеграф" решил вспомнить, как выглядела Юлия Тимошенко в 2005 и 2007 годах, когда была первой и пока единственной в истории Украины женщиной-премьером.
Юлия Тимошенко — единственная женщина на должности премьер-министра
Юлия Тимошенко — ветеран украинской политики, она была народным депутатом со второго созыва Верховной рады. Свою карьеру в политике начала в 1997 году и на всех дальнейших выборах проходила в парламент. Остается она депутатом и сейчас — на выборах 2019 года она снова попала в Раду.
Тимошенко стала первой в истории независимой Украины женщиной на должности премьер-министра. Впервые она возглавила правительство 24 января 2005 года — сначала была исполняющей обязанности, а потом — 4 февраля — уже была утверждена голосами депутатов Верховной Рады. Это было при президентстве Ющенко. На посту премьера она продержалась до сентября того же 2005 года.
Второй раз на более долгий срок Юлия Тимошенко возглавила правительство в 2007 году и удерживала свое кресло премьера аж до 2010 года. Тем временем в 2009 году случился "газовый кризис" с Россией и именно Тимошенко подписала невыгодное для Украины газовое соглашение с Путиным.
Надо сказать, что за все время в политике стиль и внешность Юлии Тимошенко потерпел изменения. Однако для большинства украинцев она запомнилась, как политик с косой, обвитой вокруг головы. Время от времени коса то исчезала, то появлялась снова, однако успела стать настоящим символом и главным элементом образа Тимошенко. Также изменения можно заметить и на лице Юлии Владимировны, похоже, с возрастом она занялась сохранением молодости и стала использовать так называемые "уколы красоты", чтобы скрыть признаки старения. А ведь Юлии Тимошенко уже 63 года.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в молодости выглядела Юлия Тимошенко и какая у нее девичья фамилия. Без косы и уколов красоты.