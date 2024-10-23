Первая в Украине женщина на должности премьер-министра: как Юлия Тимошенко выглядела в 2005 году

Политик дважды занимала должность премьер-министра Украины

Юлия Тимошенко — настоящий долгожитель в украинской политике, она пришла в Верховную Раду едва ли не с начала украинской независимости, несколько раз баллотировалась в президенты Украины и в свое время даже занимала должность премьер-министра страны.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядела Юлия Тимошенко в 2005 и 2007 годах, когда была первой и пока единственной в истории Украины женщиной-премьером.

Юлия Тимошенко — единственная женщина на должности премьер-министра

Юлия Тимошенко — ветеран украинской политики, она была народным депутатом со второго созыва Верховной рады. Свою карьеру в политике начала в 1997 году и на всех дальнейших выборах проходила в парламент. Остается она депутатом и сейчас — на выборах 2019 года она снова попала в Раду.

Юлия Тимошенко в 2004 году. Фото: Getty Images

Тимошенко стала первой в истории независимой Украины женщиной на должности премьер-министра. Впервые она возглавила правительство 24 января 2005 года — сначала была исполняющей обязанности, а потом — 4 февраля — уже была утверждена голосами депутатов Верховной Рады. Это было при президентстве Ющенко. На посту премьера она продержалась до сентября того же 2005 года.

Юлия Тимошенко в 2005 году. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко в 2005 году. Фото: Getty Images

Второй раз на более долгий срок Юлия Тимошенко возглавила правительство в 2007 году и удерживала свое кресло премьера аж до 2010 года. Тем временем в 2009 году случился "газовый кризис" с Россией и именно Тимошенко подписала невыгодное для Украины газовое соглашение с Путиным.

Юлия Тимошенко в 2006 году. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко в 2007 году. Фото: Getty Images

Надо сказать, что за все время в политике стиль и внешность Юлии Тимошенко потерпел изменения. Однако для большинства украинцев она запомнилась, как политик с косой, обвитой вокруг головы. Время от времени коса то исчезала, то появлялась снова, однако успела стать настоящим символом и главным элементом образа Тимошенко. Также изменения можно заметить и на лице Юлии Владимировны, похоже, с возрастом она занялась сохранением молодости и стала использовать так называемые "уколы красоты", чтобы скрыть признаки старения. А ведь Юлии Тимошенко уже 63 года.

Юлия Тимошенко в 2009 году. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко в 2010 году. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко в 2022 году. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в молодости выглядела Юлия Тимошенко и какая у нее девичья фамилия. Без косы и уколов красоты.