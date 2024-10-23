Перша в Україні жінка на посаді прем’єр-міністра: як Юлія Тимошенко виглядала у 2005 році

Політик двічі обіймала посаду прем’єр-міністра України

Юлія Тимошенко — справжній довгожитель в українській політиці, вона прийшла у Верховну Раду чи не з початку української незалежності, кілька разів балотувалася на президентів України і свого часу навіть обіймала посаду прем’єр-міністра країни.

"Телеграф" вирішив згадати, як виглядала Юлія Тимошенко у 2005 та 2007 роках, коли була першою і поки що єдиною в історії України жінкою-прем’єром.

Юлія Тимошенко – єдина жінка на посаді прем’єр-міністра

Юлія Тимошенко – ветеран української політики, вона була народним депутатом із другого скликання Верховної ради. Свою кар’єру в політиці розпочала у 1997 році і на всіх подальших виборах проходила до парламенту. Залишається вона депутатом і зараз – на виборах 2019 року вона знову потрапила до Ради.

Юлія Тимошенко у 2004 році. Фото: Getty Images

Тимошенко стала першою в історії незалежної України жінкою на посаді прем’єр-міністра. Вперше вона очолила уряд 24 січня 2005 року — спочатку була виконувачем обов’язків, а потім — 4 лютого — вже була затверджена голосами депутатів Верховної Ради. Це було за президентства Ющенка. На посаді прем’єра вона протрималася до вересня того ж таки 2005 року.

Юлія Тимошенко у 2005 році. Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко у 2005 році. Фото: Getty Images

Вдруге на більш тривалий термін Юлія Тимошенко очолила уряд у 2007 році та утримувала своє крісло прем’єра аж до 2010 року. Тим часом у 2009 році сталася "газова криза" з Росією і саме Тимошенко підписала невигідну для України газову угоду з Путіним.

Юлія Тимошенко у 2006 році. Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко у 2007 році. Фото: Getty Images

Треба сказати, що за весь час у політиці стиль та зовнішність Юлії Тимошенко зазнали змін. Проте для більшості українців вона запам’яталася, як політик із косою, обвитою довкола голови. Іноді коса то зникала, то з’являлася знову, проте встигла стати справжнім символом та головним елементом образу Тимошенко. Також зміни можна помітити і на обличчі Юлії Володимирівни, схоже, з віком вона взялася за збереження молодості і почала використовувати так звані "уколи краси", щоб приховати ознаки старіння. Адже Юлії Тимошенко вже 63 роки.

Юлія Тимошенко у 2009 році. Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко у 2010 році. Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко у 2022 році. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як у молодості виглядала Юлія Тимошенко і яке у неї дівоче прізвище. Без коси та уколів краси.