Выучилась на врача и стала депутатом Киеврады: как в молодости выглядела бывшая первая леди Марина Порошенко

Мало кто знает, что жена Петра Порошенко также построила политическую карьеру

Марина Порошенко — жена экс-президента Петра Порошенко и бывшая первая леди Украины. Она имеет медицинское образование, однако долгие годы строит политическую карьеру и сейчас является действующим депутатом Киевского городского совета.

"Телеграф" решил вспомнить, как в молодости выглядела Марина Порошенко и какую фамилию имела до замужества.

Марина Порошенко — что о ней известно

Марина Порошенко родилась в Киеве 1 февраля 1962 года, сейчас ей 62 года. До замужества она имела девичью фамилию Переведенцева. После школы будущая первая леди закончила Киевский медицинский институт. Окончила аспирантуру и в 1991 году защитила кандидатскую диссертацию. После получения докторской специальности Марина Порошенко работала в в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в Киеве. Однако в начале 2000-х начала строить политическую карьеру.

Марина Порошенко с отцом

Сначала она была помощницей народного депутата Виктора Короля. После выборов 2014 года Марина Порошенко стала помощницей депутата-мажоритарщика из Винницы Григория Заболотного.

В период с 2016 по 2020 год Марина Порошенко была членом Совета по вопросам развития "Художественного арсенала". А с 2018 года почти год возглавляла Украинский культурный фонд.

На выборах в Киевсовет в 2020 году Марину Порошенко выдвинули первым номером в списке "Европейская Солидарности". Избиратели ее поддержали и бывшая первая леди стала депутатом Киевского горсовета и остается им и сейчас.

Знакомство с Петром Порошенко и статус первой леди

Марина и Петр Порошенко познакомились в студенческие времена, однако романтическая связь между ними завязалась только спустя полгода. В своих интервью бывшая первая леди вспоминает это время с ностальгией. Признается, что влюбилась в Петра Алексеевича с первого взгляда. Он был умным, общительным и душой компании, такой парень быстро привлек ее внимание. А к тому же, в молодости будущий президент Украины активно занимался спортом — был мастером спорта по вольной борьбе и дзюдо.

"Я очень этим гордилась и всегда чувствовала себя за его спиной, как за каменной стеной", – призналась Марина Порошенко с журналистам в одном из интервью.

Когда влюбленные решили пожениться и даже подали заявление в ЗАГС, случилось непредвиденное — Петру Порошенко пришла повестка в армию. Для них это стало настоящей трагедией, но не помешало пожениться, ведь во время службы солдата отпустили домой на несколько дней, чтобы сыграть свадьбу. Это было 40 лет назад — в 1984 году.

В 2014 году после Революции Достоинства Петр Порошенко был избран Президентом Украины. Соответственно Марина Порошенко стала первой леди Украины. И достойно исполняла эту роль всю каденцию мужа на посту главы государства. Она сопровождала мужа на важных политических мероприятиях и во время заграничных визитов, давала интервью журналистам и даже появилась на обложке глянцевого журнала Elle. А еще часто носила вышиванки и прославляла украинскую культуру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела жена Дональда Трампа, когда они только познакомились. Стройная и очень эффектная Мелания Трамп остается такой и по сей день.