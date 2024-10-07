Хакеры атаковали главную телекомпанию РФ: какие последствия

Нет ни интернета, ни телефонии

В понедельник, 7 октября, была атакована Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). В результате хакерской работы не работают онлайн-трансляции некоторых каналов, существует вероятность потери всех серверов.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что после хакерской атаки перестали работать такие каналы как "Россия-1", "Россия 24", "Культура" и "Вести FM".

По словам российского источника, атака остановила онлайн-трансляции и нарушила работу внутренних сервисов ВГТРК.

"ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета и телефонии нет . Это надолго", — пишут пропагандистские СМИ.

К тому же есть опасения, что такая мощная атака могла не просто повредить серверы холдинга, а совсем их стереть вместе с резервными копиями. Известно, что первые плоды атаки начали появляться с 6 утра, именно тогда каналы перестали работать и начался настоящий аврал.

За несколько часов российским специалистам не удалось возобновить работу, поэтому, по мнению собеседника росСМИ, проблемы очень серьезные и это надолго.

Заметим, что официально ВГТРК не комментировала ситуацию. Однако, по информации СМИ, хакерская атака не затронула цифровое телевещание ВГТРК, поэтому телеканал "Россия-1" работает в стандартном режиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце сентября Главное управление разведки (ГУР) атаковало сотни важных российских серверов. Все документы уничтожены.