Украина готовит новые супердроны от "Шахедов" - The Telegraph

Разработка продолжается

Украина разрабатывает беспилотник, способный перехватывать российские "Шахеды". Новое оружие будет использоваться для преследования и перехвата Shahed-136 вместо обычных боеприпасов ПВО для защиты украинских городов от российских обстрелов.

Об этом сообщает The Telegraph. Этот дрон будет способен летать со скоростью более 100 миль в час.

Издание впервые обнародовало фотографии и подробности о засекреченном охотнике за "шахедами", который называется "Стинг".

Его разработчики, группа Wild Hornets, утверждают, что их последняя новинка сможет летать со скоростью более 100 миль в час и на высоте около 10 000 футов.

Sting представляет собой классический квадрокоптер с большим куполом, выступающим вверх из центра, где установлена боеголовка и камера.

Пилотирование будет осуществляться с земли с помощью очков виртуальной реальности, которые позволят оператору видеть, где именно он летит.

Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для борьбы с беспилотниками "Шахед" иранской разработки, запускаемыми российскими войсками.

"Его средняя стоимость в десятки раз ниже, чем у беспилотника Shahed", — сказал источник в Wild Hornet о беспилотнике Sting.

Есть надежда, что, используя недорогие дроны-смертники для уничтожения приближающихся беспилотников "Шахед", Украина сможет сохранить свои запасы зенитных ракет.

Напомним, украинский дрон "Бобер" наносил удары по Москве и окрестностям, выполнял миссии в оккупированном Крыму. Среди "вкусных целей" дрона — завод по производству электроники для ракет Х-31, Х-35 и Х-59 и хранилище с ракетными частями к баллистическим ракетным комплексам "Искандер".

Ранее "Телеграф" сообщил, куда достанут западные ракеты разных типов.