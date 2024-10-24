В Польше рассказали, когда передадут Украине самолеты МиГ-29

Прогнозы не оптимистичны

Польша планирует передать остальных своих истребителей МиГ-29 Украине. Это произойдет тогда, когда страна получит замену от союзников, чтобы усилить собственную обороноспособность.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич. По его словам, в Польше сейчас есть 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть противовоздушной обороны.

В настоящее время страна, по словам чиновника, проводит масштабное перевооружение и покупает более новые истребители, в частности F-16 и F-35. Однако этот процесс еще незавершен, поэтому Польша не может передать эти самолеты, потому что будет чувствовать себя незащищенной.

В то же время он акцентировал, что процесс еще продолжается, поэтому страна не может позволить себе "потерять даже этот десяток МиГ-29, потому что будем чувствовать себя незащищенными".

"Имея стратегическую цель поддержку Украины, мы призываем союзников как в двустороннем формате, так и на уровне НАТО помочь нам восполнить пробелы, которые создадут передачу МиГов. По сути, это означает, что наши союзники должны прислать в Польшу несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать нам время нарастить собственные возможности, чтобы мы смогли передать МиГи, которые так нужны украинским пилотам", — сказал Лукасевич.

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