Стало известно, сколько истребителей Mirage 2000 получит Украина от Франции в начале 2025 года

Издание рассказало, какими ракетами и бомбами его вооружат

Украина получит от Франции первую партию из трех самолетов Mirage 2000-5. Они будут вооружены крылатыми ракетами SСALP, а также бомбами AASM.

Об этом сообщает издание La Tribune. Передача авиации пройдет в начале 2025 года.

"Франция поставит Украине три Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Эта цифра до сих пор не была объявлена ни Елисейским дворцом, ни Министерством вооруженных сил", — говорится в материале издания.

Эти самолеты Mirage 2000, которые Париж намерен поставить на Украину, будут доставлены в первом квартале 2025 года.

Mirage 2000 – что известно

Mirage 2000 – французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation. Основной боевой самолет воздушных сил Франции принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Всего построено более 600 самолетов. Производственную линию Mirage 2000 остановили в 2007 году после поставки последнего самолета. Последний Mirage 2000 был отправлен Греции 23 ноября 2007 года. ПС Франции производят замену самолета Mirage 2000 многоцелевым истребителем Dassault Rafale, принятым на вооружение 27 июня 2006 года.

Более подробно об этих самолетах вы можете прочитать в материале "Телеграфа" по ссылке.

Кроме того, ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ могут получить крылатые ракеты SCALP. Такими ракетами можно атаковать фиксированные или стационарные цели.