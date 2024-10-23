Как многодетному отцу доказать факт содержания детей, чтобы получить отсрочку

В ТЦК следует подать заявление и определенные документы

Во время общей мобилизации некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва. Это касается и граждан, имеющих на иждивении троих и более детей или ребенка с инвалидностью.

Юридическая компания "Inseinin" разъяснила, что основанием для отсрочки является не только факт отцовства или опеки над детьми, но и активное обеспечение их материальных и физических потребностей, включая содержание, образование и медицинский уход.

Чтобы получить отсрочку, родители должны подать в территориальный центр комплектования соответствующее заявление об отсрочке с определенным пакетом документов:

если мужчина не проживает со своими детьми, то следует предоставить решение суда о назначении алиментов на содержание детей и справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов;

предоставить решение суда о назначении алиментов на содержание детей и справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов; если мужчина проживает со своими детьми, но разведен с их матерью – предоставить свидетельства о рождении трех и более детей, решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей;

– предоставить свидетельства о рождении трех и более детей, решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей; если это усыновленные дети – предоставить свидетельства о рождении, решение суда об усыновлении, свидетельство о регистрации брака.

Документы об усыновлении также являются основанием для отсрочки, если они подтверждают отцовство или попечительство над детьми.

Напоминаем, что отсрочку дают на период, соответствующий действующим правовым основаниям, но не дольше времени, определенного указом президента Украины о мобилизации. То есть граждане, имеющие отсрочку, должны возобновлять ее каждые три месяца, но не с даты оформления отсрочки.

К примеру, последний раз военное положение продлили до 9 ноября. Это означает, что уже скоро тем, кто имеет отсрочку, нужно будет снова посетить ТЦК.

В случае продления мобилизации военнообязанный должен обратиться в комиссию для продления отсрочки, подать заявление в бумажном или электронном формате через личный кабинет призывника. Если проверку оснований невозможно осуществить через реестр, ТЦК потребует подачи соответствующих документов для подтверждения права на отсрочку.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли становиться на военный учет, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Основанием для оформления могут быть серьезные проблемы со здоровьем или семейные обстоятельства.