Есть всего три месяца: как и когда нужно продлить отсрочку от мобилизации

Заявление в ТЦК можно подать как в бумажном, так и в электронном формате

При общей мобилизации некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Ее могут предоставить на период, отвечающий действующим правовым основаниям, но не дольше, чем на время, определенное указом президента Украины о мобилизации.

Это регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". То есть граждане, имеющие отсрочку, должны возобновлять ее каждые три месяца, но не с даты оформления отсрочки.

К примеру, последний раз военное положение продлили до 9 ноября. Это означает, что уже скоро тем, кто имеет отсрочку, нужно будет снова посетить ТЦК.

Согласно установленным правилам, в случае продления мобилизации проверка оснований для отсрочки осуществляется через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Госслужащие получают отсрочку на время занимания соответствующих должностей. Если их должность меняется или они увольняются, орган власти обязан уведомить об этом территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение одного дня.

В случае продления мобилизации военнообязанный должен обратиться в комиссию для продления отсрочки, подать заявление в бумажном или электронном формате через личный кабинет призывника. Если проверку оснований невозможно осуществить через реестр, ТЦК потребует подачи соответствующих документов для подтверждения права на отсрочку.

Напоминаем, кто из украинцев имеет право на отсрочку от призыва. По закону ее могут получить мужчины, которые:

имеют проблемы со здоровьем, что подтверждено выводами медицинской комиссии;

являются родителями трех и более несовершеннолетних детей или родителями-одиночками, воспитывающими ребенка без помощи другого родителя;

являются опекунами несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью;

воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка, которому недавно была установлена инвалидность;

ухаживают за больными членами семьи.

Также на отсрочку могут рассчитывать другие категории граждан. В этот список входят и внутренне перемещенные лица. Также на отсрочку могут рассчитывать другие категории граждан. В этот список входят и внутренне перемещенные лица.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли становиться на военный учет, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Основанием для оформления могут быть серьезные проблемы со здоровьем или семейные обстоятельства.