Отсрочка от мобилизации из-за инвалидности жены: как ее оформить
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Для начала нужно написать заявление в ТЦК
В Украине идет общая мобилизация, и военнообязанными считаются граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Однако некоторые из них имеют право на отсрочку от призыва по определенным семейным обстоятельствам.
Военнообязанные, не имеющие жен или мужчин с инвалидностью, в том числе и III группы, могут воспользоваться этим правом. Это предусмотрено Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".
В частности, речь идет об инвалидности вследствие таких заболеваний или состояний:
- онкологических заболеваний;
- отсутствия конечностей, кистей рук, стоп или одного из четных органов;
- психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов.
Если гражданин находится в ситуации, когда ему необходимо ухаживать за партнером с инвалидностью, он может обратиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку с заявлением об отсрочке от мобилизации.
Документы, необходимые для отсрочки:
- свидетельство о браке для подтверждения родственных отношений;
- медицинские документы, подтверждающие инвалидность партнера, в частности, справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) с указанным диагнозом и группой инвалидности.
После подачи документов военнообязанный не подлежит призыву на военную службу, поскольку его освобождают на основании законодательства о мобилизации. Важно, что такие лица также не должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК).
Следует отметить, что отсрочка действует только при наличии надлежаще оформленных документов, и если состояние здоровья партнера изменится или инвалидность будет аннулирована, это увольнение может быть пересмотрено.
Напомним, чтобы оформить отсрочку от призыва, мужчина сначала должен стать на учет в ТЦК и СП. Только после этого гражданин сможет предоставить необходимые документы для отсрочки.
Ранее "Телеграф" писал, как получить отсрочку от мобилизации по уходу за родителями. Для этого необходимо пройти медицинское обследование и обратиться в медико-социальную экспертную комиссию или врачебно-консультативную комиссию.