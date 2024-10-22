Отсрочка от мобилизации из-за инвалидности жены: как ее оформить

Для начала нужно написать заявление в ТЦК

В Украине идет общая мобилизация, и военнообязанными считаются граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Однако некоторые из них имеют право на отсрочку от призыва по определенным семейным обстоятельствам.

Военнообязанные, не имеющие жен или мужчин с инвалидностью, в том числе и III группы, могут воспользоваться этим правом. Это предусмотрено Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

В частности, речь идет об инвалидности вследствие таких заболеваний или состояний:

онкологических заболеваний;

отсутствия конечностей, кистей рук, стоп или одного из четных органов;

психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Если гражданин находится в ситуации, когда ему необходимо ухаживать за партнером с инвалидностью, он может обратиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку с заявлением об отсрочке от мобилизации.

Документы, необходимые для отсрочки:

свидетельство о браке для подтверждения родственных отношений;

медицинские документы, подтверждающие инвалидность партнера, в частности, справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) с указанным диагнозом и группой инвалидности.

После подачи документов военнообязанный не подлежит призыву на военную службу, поскольку его освобождают на основании законодательства о мобилизации. Важно, что такие лица также не должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) .

Следует отметить, что отсрочка действует только при наличии надлежаще оформленных документов , и если состояние здоровья партнера изменится или инвалидность будет аннулирована, это увольнение может быть пересмотрено.

Напомним, чтобы оформить отсрочку от призыва, мужчина сначала должен стать на учет в ТЦК и СП. Только после этого гражданин сможет предоставить необходимые документы для отсрочки.

Ранее "Телеграф" писал, как получить отсрочку от мобилизации по уходу за родителями. Для этого необходимо пройти медицинское обследование и обратиться в медико-социальную экспертную комиссию или врачебно-консультативную комиссию.