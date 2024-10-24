Мобилизация 50+: в ТЦК опровергли слухи о "специальном распоряжении"

При рассмотрении кандидатур учитываются три ключевых фактора

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки разъяснили ситуацию по мобилизации мужчин старшей возрастной категории. Речь идет о военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет.

Как сообщили в Волынском ТЦК и СП, законодательство Украины не предусматривает ограничений по призыву граждан этого возраста. Сообщение сделали в своем Facebook.

"В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанными являются лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. А относительно "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет", — написали в ТЦК и СП.

Хотя специальное распоряжение о порядке мобилизации этой категории действительно существует, оно имеет гриф "Для служебного пользования" и никак не отменяет возможность призыва этой категории граждан. Мобилизация таких военнообязанных осуществляется согласно общему порядку.

При рассмотрении кандидатур учитываются три ключевых фактора:

состояние здоровья и пригодность к военной службе

наличие военно-учетной специальности

предыдущий военный опыт

Важно отметить, что от призыва освобождаются лица, имеющие медицинские противопоказания или другие законные основания. Все другие граждане этой возрастной категории могут быть мобилизованы для выполнения задач по обороне государства на общих основаниях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие бывают военно-учетные документы и как их получить онлайн. ВОД существуют в двух формах — бумажной и электронной, и оба имеют одинаковую юридическую силу.