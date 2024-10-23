Мобилизация замедлилась? Почему возле ТЦК закончились очереди

Темпы призыва остались прежними

В Украине нет спада темпов мобилизации. Показатели призыва стабильные, а очередей возле ТЦК нет, по другой причине.

Об этом рассказал заместитель начальника Киевского областного ТЦК и СП Юрий Ватрич в эфире канала "Киев 24". По его словам, до 16 июля военнообязанные украинцы должны были обновить учетные данные и для этого им дали несколько вариантов того, как это можно сделать.

"Люди, когда обновляли данные, приходили к нам, к территориальным центрам комплектации, поэтому были и очереди, и людей тогда было больше, и ресурс в войска тогда тоже шел больший. Когда после 16 июля обновление завершилось, все кто хотел, его прошел. А кто не прошел, тот и сегодня не придет", — сказал он.

Ватрич заверяет, что визуальное отсутствие очередей возле ТЦК не говорит о падении показателей мобилизации. По его словам, темпы процесса остаются "как и были до этого, на среднем уровне".

Он также подчеркнул, что количество мобилизированных людей в первую очередь зависят от потребностей войска, а потому и цифры могут отличаться в разные периоды времени.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что грозит мужчинам до 25 лет, не ставшим на военный учет. Отсутствие военно-учетных документов может осложнить выезд за границу.