Какие бывают военно-учетные документы и как их получить онлайн

За бумажными ВУД нужно обращаться в военкомат

В Украине все военнообязанные граждане должны стоять на военном учете. В случае проверки представители ТЦК и СП или полиции могут попросить показать военно-учетные документы.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, какие бывают военно-учетные документы и как их можно получить. ВУД существуют в двух формах — бумажной и электронной, и оба имеют одинаковую юридическую силу.

Если бумажный ВУД можно получить лично в ТЦК и СП, а электронный документ можно оформить дистанционно.

Бумажными ВУД являются:

военный билет, выданный до 18 мая 2024 года;

временное удостоверение военнообязанного, выданное до 18 мая 2024 года;

удостоверение о приписке к призывному участку (для мужчин до 25 лет);

документ по форме, утвержденной Постановлением КМУ №559.

Электронный ВУД содержит QR-код и может быть получен через:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

приложение "Резерв+";

портал "Дия" (по ссылке, а не через само приложение).

Сгенерировать ВУД в "Дии"

Юрист отмечает, если ваши данные не найдены в электронном реестре, а вы стоите на учете, необходимо обратиться в ТЦК и СП для внесения информации. Это можно сделать путём личного визита, направления заявления или адвокатского запроса.

Образец заявления можно просмотреть по ссылке.

Тарасенко объясняет, если в электронном ВУД написано "не на учете", нужно отправить заявление в ТЦК об обнаруженной ошибке. К заявлению необходимо приложить копию бумажного документа с отметкой постановки на учет. Образец по ссылке.

Напомним, что во время военного положения украинцы должны носить при себе документы. У мужчин должен быть не только паспорт, но и военный билет и другие необходимые документы, например медицинские справки или об обучении. Это поможет избежать недоразумений во время встреч с представителями ТЦК и СП.

Отсутствие документов при проверке может привести к:

работники ТЦК могут пригласить человека пройти в отделение для идентификации;

если мужчина военнообязан, но не имеет документов, ему могут выписать повестку на явку в ТЦК для уточнения данных или прохождения медицинской комиссии;

мужчину могут попросить прийти повторно в ТЦК и СП, уже имея все необходимые документы;

в некоторых случаях отсутствие документов может рассматриваться как нарушение правил военного учета. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа;

если мужчина уклоняется от исполнения воинского долга, его могут принудительно доставить в ТЦК по решению суда.

Если мужчина забыл документы, юристы советуют спокойно объяснить ситуацию представителям ТЦК и договориться о следующей встрече.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если данные в "Резерв+" и военном билете не совпадают. Военнообязанные могут исправить неточности в своих данных через электронный кабинет призывника.