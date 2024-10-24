Какие бывают военно-учетные документы и как их получить онлайн
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За бумажными ВУД нужно обращаться в военкомат
В Украине все военнообязанные граждане должны стоять на военном учете. В случае проверки представители ТЦК и СП или полиции могут попросить показать военно-учетные документы.
Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, какие бывают военно-учетные документы и как их можно получить. ВУД существуют в двух формах — бумажной и электронной, и оба имеют одинаковую юридическую силу.
Если бумажный ВУД можно получить лично в ТЦК и СП, а электронный документ можно оформить дистанционно.
Бумажными ВУД являются:
- военный билет, выданный до 18 мая 2024 года;
- временное удостоверение военнообязанного, выданное до 18 мая 2024 года;
- удостоверение о приписке к призывному участку (для мужчин до 25 лет);
- документ по форме, утвержденной Постановлением КМУ №559.
Электронный ВУД содержит QR-код и может быть получен через:
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- приложение "Резерв+";
- портал "Дия" (по ссылке, а не через само приложение).
Юрист отмечает, если ваши данные не найдены в электронном реестре, а вы стоите на учете, необходимо обратиться в ТЦК и СП для внесения информации. Это можно сделать путём личного визита, направления заявления или адвокатского запроса.
Образец заявления можно просмотреть по ссылке.
Тарасенко объясняет, если в электронном ВУД написано "не на учете", нужно отправить заявление в ТЦК об обнаруженной ошибке. К заявлению необходимо приложить копию бумажного документа с отметкой постановки на учет. Образец по ссылке.
Напомним, что во время военного положения украинцы должны носить при себе документы. У мужчин должен быть не только паспорт, но и военный билет и другие необходимые документы, например медицинские справки или об обучении. Это поможет избежать недоразумений во время встреч с представителями ТЦК и СП.
Отсутствие документов при проверке может привести к:
- работники ТЦК могут пригласить человека пройти в отделение для идентификации;
- если мужчина военнообязан, но не имеет документов, ему могут выписать повестку на явку в ТЦК для уточнения данных или прохождения медицинской комиссии;
- мужчину могут попросить прийти повторно в ТЦК и СП, уже имея все необходимые документы;
- в некоторых случаях отсутствие документов может рассматриваться как нарушение правил военного учета. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа;
- если мужчина уклоняется от исполнения воинского долга, его могут принудительно доставить в ТЦК по решению суда.
Если мужчина забыл документы, юристы советуют спокойно объяснить ситуацию представителям ТЦК и договориться о следующей встрече.
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если данные в "Резерв+" и военном билете не совпадают. Военнообязанные могут исправить неточности в своих данных через электронный кабинет призывника.