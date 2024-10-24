Не дают отсрочку от мобилизации без ВВК? Юрист объяснила, что делать

Комиссия должна принять решение о предоставлении или отказе и сообщить об этом заявителю

Граждане, подавшие заявление об отсрочке в ТЦК и СП, не должны проходить медицинское освидетельствование до принятия решения комиссией. Однако на практике случаются разные ситуации.

Адвокат Дарья Тарасенко рассказала об одном из таких случаев. Один из клиентов адвоката обратился в ТЦК с заявлением на отсрочку, отправив ее по почте, однако ответа на свое заявление он так и не получил.

В ответ на запрос ТЦК заявил, что она была оставлена без реализации и что сначала гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Такой подход, по словам Тарасенко, незаконный и противоправный.

Чтобы защитить права клиента, адвокат направила адвокатский запрос в ТЦК и СП о результатах рассмотрения заявления. После получения ответа о необходимости прохождения ВВК было решено обратиться в суд с иском.

"В ответе адвокату ТЦК и СП указал, что заявление на отсрочку было оставлено без реализации, а клиенту сначала необходимо пройти ВВК, и только тогда будет решаться вопрос о рассмотрении заявления на отсрочку", — написала юрист.

Основные аргументы в иске в суд были следующие:

ни закон, ни постановление КМУ №560 не ставят наличие права на отсрочку в зависимости от прохождения ВВК;

постановление КМУ 560 не содержит оснований возвращения заявления без реализации. Поэтому комиссия обязана рассмотреть заявление и принятое решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки;

согласно пункту 63, военнообязанные, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, в принятие решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

Тарасенко подчеркнула, что комиссия должна принять решение о предоставлении или отказе в отсрочке и в письменном виде уведомить об этом заявителя . В случае отказа решение может быть обжаловано в суде.

Напомним, если военнообязанный подал заявление на отсрочку, его не могут вызвать на ВВК до принятия решения. Однако, если мужчина не подал заявление и уже получил повестку, он обязан пройти медосмотр на общих основаниях.

Если комиссия отказывает в отсрочке, военнообязанного направляют на медкомиссию для определения пригодности к службе.

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