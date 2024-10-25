Украинские зенитчики сбивают вражеские дроны из советского ЗРК "Стрела-10" (видео)

Этот ЗРК может сбивать не только дроны

На вооружении ВСУ стоит немало советского оружия. Среди таких наименований ЗРК "Стрела-10". Это зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия, используется для прикрытия подразделений. Сбить можно самолеты при низком полете, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники – главное их видеть.

Среди последней "добычи" одной из "Стрел-10" украинских десантников — разведывательно-ударный дрон "Орион" российских военных. Его подстрелило зенитное ракетное подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ. Сбитие произошло на Курщине. Беспилотник "Орион" — это русский новейший разведывательно-ударный дрон. Он может не только провести разведку, но и сразу нанести удар четырьмя ракетами "воздух-земля".

"Стрела-10" имеет несколько модификаций с тех пор как ЗРК начали использовать. Они не отличаются по зоне поражения:

по дальности — от 800 м до 5 км

по высоте цели – от 25 м до 3,5 км.

Максимальная скорость цели:

при встречном огне — 415 м/с

при огне вдогонку — 310 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском разведывательном дроне, который уже отличился на службе в Гвардии наступления. Дрон "Лелека-100" активно сопротивляется вражеским РЭБам и проводит разведку территории.