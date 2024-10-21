Дешевые зенитные дроны будут охотиться на "Шахеды" (фото, видео)
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Дроны выглядят похоже из-за их назначения
Украина разрабатывает специальные зенитные дроны для охоты на вражеские беспилотники. Информация об одной из таких разработок – дрон Sting, появилась накануне. По данным иностранных источников, его разрабатывают украинские инженеры группы "Дикие шершни", которые уже известны своими разработками чрезвычайно мощных FPV-беспилотников.
Что известно о Sting
О дрон-перехватчике Sting рассказали в Telegraph. Он также может называться "Жало". По распространенным характеристикам он может иметь скорость до 160 км/ч, а потолок работы более 3 км. Вес возможной боевой части неизвестен. Управление осуществляется с земли с помощью специальных очков, а наводиться на цель помогать искусственный интеллект. В издании отметили, что дроны-охотники для украинских военных не новинка, ранее уже сбивали российские дроны-разведчики, однако "Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для нацеливания на Shahed, запущенные российскими войсками".
Украинское издание Defense Express отмечает, что реальная скорость может быть выше, ведь Shahed-136 разгоняется до 180 км/ч, а "Дикие шершни" ранее показывали дроны со скоростью 325 км/ч похожего вида. Также отмечается, что украинское решение выглядит более целесообразно с экономической точки зрения, чем имеющиеся на международном рынке, при этом использование дополнительной ночной оптики и других "фишек" не вызовет серьезного подорожания дрона.
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В сети появились также кадры испытания другого дрона, который назвали "АнтиШахедом". По информации источника, скорость этого дрона 280 км/ч, вес боевой части – 500 граммов. Конструкция двух дронов схожа, что объясняется необходимыми аэродинамическими качествами беспилотника.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что таинственный дрон Phoenix Ghost от США это не один летательный аппарат, а семейство БПЛА. Обнародовали часть характеристик.