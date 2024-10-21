Дешевые зенитные дроны будут охотиться на "Шахеды" (фото, видео)

Дроны выглядят похоже из-за их назначения

Украина разрабатывает специальные зенитные дроны для охоты на вражеские беспилотники. Информация об одной из таких разработок – дрон Sting, появилась накануне. По данным иностранных источников, его разрабатывают украинские инженеры группы "Дикие шершни", которые уже известны своими разработками чрезвычайно мощных FPV-беспилотников.

Что известно о Sting

О дрон-перехватчике Sting рассказали в Telegraph. Он также может называться "Жало". По распространенным характеристикам он может иметь скорость до 160 км/ч, а потолок работы более 3 км. Вес возможной боевой части неизвестен. Управление осуществляется с земли с помощью специальных очков, а наводиться на цель помогать искусственный интеллект. В издании отметили, что дроны-охотники для украинских военных не новинка, ранее уже сбивали российские дроны-разведчики, однако "Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для нацеливания на Shahed, запущенные российскими войсками".

Обнародованное изображение дрона Sting

Украинское издание Defense Express отмечает, что реальная скорость может быть выше, ведь Shahed-136 разгоняется до 180 км/ч, а "Дикие шершни" ранее показывали дроны со скоростью 325 км/ч похожего вида. Также отмечается, что украинское решение выглядит более целесообразно с экономической точки зрения, чем имеющиеся на международном рынке, при этом использование дополнительной ночной оптики и других "фишек" не вызовет серьезного подорожания дрона.

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В сети появились также кадры испытания другого дрона, который назвали "АнтиШахедом". По информации источника, скорость этого дрона 280 км/ч, вес боевой части – 500 граммов. Конструкция двух дронов схожа, что объясняется необходимыми аэродинамическими качествами беспилотника.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что таинственный дрон Phoenix Ghost от США это не один летательный аппарат, а семейство БПЛА. Обнародовали часть характеристик.