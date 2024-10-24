Глаза артиллерии. Беспилотник "Лелека" отличился на службе в Гвардии Наступления (видео, фото)

Беспилотник показывает высокие результаты

Легкий, малозаметный благодаря электрическому двигателю, однако очень эффективен. Дрон " Лелека-100 " уже шесть лет успешно выполняет боевые задания на линии фронта.

Глаза артиллерии и ударных беспилотников называют разведывательный дрон "Лелека-100" в МВД. Они поделились отзывом о нем от экипажа БПЛА полка "Цунами" бригады "Лют" Гвардии наступления. За прошедшую неделю "Лелека-100" этого отряда обнаружил 12 единиц вражеской техники. "Счастье в нашей работе, это когда ты обнаружил гаубицу или танчик, и собратья по ним удачно отрабатывают. И это значит, что ребятам в окопах будет немного легче, немного меньше по ним будет лететь снарядов", — делятся впечатлениями защитники.

Дрон "Лелека-100" начали использовать в 2018 году, однако лишь спустя три года, в мае 2021 года он стал на вооружение ВСУ. Главная задача "Лелеки" — патрулирование, разведка и аэрофотографирование местности. Отличается "Лелека-100" мощной системой против РЭБ врага, позволяющей ему залетать глубже в тыл окупантов.

Боец Гвардии наступления с "Лелекой"

"Лелека-100" может взлететь и сесть в режиме полного радиомолчания и без gps-сигнала. Для чрезвычайных ситуаций у дрона есть собственный парашют. Максимальная скорость "Лелека-100" 120 км/ч, крейсерская — 75 км/ч. Он может взлететь на высоту в полтора километра. В воздухе "Лелека-100" может находиться 4 часа, гарантированная длина маршрута 100 км. Комплекс управляется через двухсторонний цифровой канал шифрования. Глубина сканирования местности до 50 км, поэтому "Лелека" может привести дальнобойную артиллерию на позиции врага.

Ранее "Телеграф" рассказывал об американском дроне Phoenix Ghost, характеристики которого были неозвучены, но их передавали в Украину. Как оказалось, это целое семейство дронов.