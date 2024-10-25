Українські зенітники збивають ворожі дрони з радянського ЗРК "Стріла-10" (відео)

Цей ЗРК може збивати не тільки дрони

На озброєнні ЗСУ стоїть чимало радянської зброї. Серед таких найменувань ЗРК "Стріла-10". Це зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії, він використовується для прикриття підрозділів. Збити можна літаки при низькому польоті, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотники — головне їх бачити.

Серед останньої "здобичі" одної зі "Стріл-10" українських десантників — розвідувально-ударний дрон "Оріон" російських військових. Його вполював зенітний ракетний підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ. Збиття відбулося на Курщині. Безпілотник "Оріон" — це російський новітній розвідувально-ударний дрон. Він може не тільки провести розвідку, а й одразу завдати удару чотирма ракетами "повітря-земля".

"Стріла-10" має кілька модифікацій з того часу, як ЗРК почали використовувати. Вони не відрізняються по зоні ураження:

по дальності — від 800 м до 5 км

по висоті цілі — від 25 м до 3,5 км.

Максимальна швидкість цілі:

при зустрічному вогню — 415 м/с

при вогню навздогін — 310 м/с.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські розвідувальний дрон, який вже відзначився на службі у Гвардії наступу. Дрон "Лелека-100" активно опирається ворожим РЕБам і проводить розвідку території.