В Одессе раздавались взрывы, начался сильный пожар: детали атаки (фото)
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Кадры поражают
В воскресенье, 20 октября, в Одессе раздались взрывы. Вероятно, работали силы противовоздушной обороны.
Ранее в Воздушных силах сообщали о скоростной цели в направлении Черноморска Одесской области. Местные паблики Одессы писали, что, вероятно, есть прилет.
После этого начался пожар. На опубликованных кадрах видно, что в небо поднимается густой черный дым.
По состоянию на 20:39 воздушная тревога была отменена. Угрозы пока нет.
Стоит напомнить, что в ночь на 20 октября Россия в очередной раз нанесла удары по Украине, атаковав ее дронами-камикадзе типа "шахед", ракетами и управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Взрывы раздались в нескольких городах. По данным мониторинговых Telegram-каналов, взрывы были слышны ночью в Киеве, Львовской области, Кривом Роге, а также Харькове. В Воздушных силах в свою очередь предупреждали о движении враждебных БПЛА и КАБов.
Ранее "Телеграф" писал, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали подробности атаки на объекты в России в ночь на 20 октября. Был поражен не только военный завод в Дзержинске. Также Силы обороны а таковали авиабазу "Липецк-2" в РФ.