Масштабная воздушная тревога в Украине: где прогремели взрывы, первые детали (обновено)

Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения

По всей территории Украины 15 октября объявлена воздушная тревога. Это связано угрозой применения ракет по нашей стране со стороны россиян.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Там отметили, что противник запустил МиГ-31К. Он, в свою очередь, является носителем ракет "Кинжал". Они летят с большой скоростью и у ПВО есть крайне мало времени, чтобы ликвидировать их.

В мониторинговых Telegram-каналах было сообщено, что в направлении Очаковского района Николаевской области зафиксирована воздушная цель. Спустя несколько минут появилась информация о взрывах в Очакове.

"Взрыв в Очаково. Вероятно, С-300. Также МиГ-31К в воздухе", — пишут паблики.

Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения. Угроза ракетного обстрела все еще остается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что у россиян есть возможность для массированной атаки по Украине. При этом, сделать они это могут одновременно сотнями дронов-камикадзе "шахед" и сотнями ракет.